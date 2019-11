EasyJet mise toujours plus sur le numérique pour améliorer ses performances

EasyJet présentait son bilan annuel le 19 novembre. François Bacchetta, son directeur France, a reconnu 2019 comme « une année plutôt difficile, plutôt vers le bas du cycle, mais qui s'est mieux terminée que prévu ». L'incertitude liée au Brexit (initialement prévu fin mars) et l'augmentation des coûts du carburant ont, sans surprise, ralenti l'activité de la low-cost au premier semestre mais un été record et ses efforts de productivité et de résilience ont compensé en partie leurs effets.



A l'issue de 2019, easyJet publie ainsi un chiffre d'affaires de 7,46 milliards d'euros, en hausse de 8,3%, porté par un accroissement des capacités de 10,3%. Fortement tirée vers le bas au premier semestre, la recette au...