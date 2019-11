Norwegian Air Shuttle se dote d'un nouveau chef

La compagnie à bas coûts Norwegian Air Shuttle a annoncé mercredi la désignation d'un nouveau directeur général, Jacob Schram, jusqu'alors totalement étranger au secteur du transport aérien. Agé de 57 ans, M. Schram a occupé des fonctions dirigeantes au sein des réseaux de stations-service Circle K et Statoil Fuel Retail --la première ayant acheté la seconde en 2012--, de la chaîne de restauration rapide McDonald's et du cabinet McKinsey. "Sa vaste expérience dans le management de sociétés internationales, ses compétences éprouvées en leadership, sa forte orientation commerciale et sa feuille de route impressionnante en termes de création de valeur bénéficieront grandement à Norwegian, qui entre dans une nouvelle phase", a indiqué le président du conseil d'administration de Norwegian, Niels Smedegaard. Après des années d'expansion qui l'ont mise dans une situation financière exsangue avec une dette considérable, la troisième low cost européenne a récemment décidé de renoncer à la croissance à tout prix pour se concentrer sur les activités rentables. M. Schram prendra ses fonctions le 1er janvier. Il remplace le cofondateur de la compagnie Bjørn Kjos dont le départ avait été annoncé en juillet à l'âge de 72 ans, dont près de 17 passés à la tête de l'entreprise. Entre-temps, l'intérim avait été occupé par le directeur financier Geir Karlsen. Très volatile, l'action Norwegian prenait 0,71% en milieu de journée à la Bourse d'Oslo sur un marché en baisse de 0,93%.