Boeing met son ecoDemonstrator à l'heure allemande

Depuis sa création en 2012, le programme ecoDemonstrator fait la part belle à la coopération pour tester de nouvelles technologies, avec comme objectif affiché de réduire l'empreinte environnementale de l'aviation. Pour cette édition 2019, Boeing n'a pas dérogé à la règle, en lui donnant une forte coloration allemande. Le constructeur américain a ainsi invité nombre d'industriels et acteurs locaux à embarquer à bord du 777-200, qui servira de banc d'essais volant pour cette nouvelle campagne, et a obtenu le parrainage du ministère fédéral pour les Affaires économiques et l'Énergie. L'avion est d'ailleurs présenté sur l'aéroport de Francfort du 19 au 21 novembre, après un vol « propulsé par un mélange de carburants aéronautiques durables » depuis Seattle, sur la côte...