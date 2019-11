Le programme MMT avance avec 19 nouveaux projets

Six mois après le lancement de la deuxième saison du projet Man machine teaming (MMT), la Direction générale de l'armement (DGA) a notifié cet automne un total de 19 études. Celles-ci ont été sélectionnées parmi 175 propositions et feront l'objet de travaux d'une durée de 8 à 12 mois. Elles impliqueront 16 ETI et PME, 8 startups et 4 laboratoires. Six domaines ont été identifiés pour les travaux de recherche et de développement : l'assistant virtuel et le smart cockpit, les interactions, la gestion de mission, les capteurs intelligents, les services aux capteurs et le soutien



Lancé en mars 2018 par la ministre des Armées Florence Parly, le projet MMT vise à créer un « écosystème » autour de l'intelligence artificielle et les interfaces homme-machine, pour des applications dans le domaine de l'aviation de combat, en partenariat avec Dassault Aviation et Thales. Le premier lot d'études avait été attribué dans la même année à 19 projets, qui « commencent déjà à montrer des perspectives prometteuses », indique la DGA.