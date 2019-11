En tournée promotionnelle en Afrique, l'Embraer E195-E2 suscite l'appétit des transporteurs du continent

C'était assurément l'une des principales attractions de la 51e Assemblée générale de l'Association des compagnies aériennes Africaines, qui s'est tenue les 11 et 12 novembre à l'Ile Maurice. Le constructeur brésilien a présenté son plus gros appareil commercial dans sa livrée « TechLion ». L'E195-E2 a été exposé en mode statique, deux jours durant, à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam.



Après l'Asie il y a quelques mois, Embraer démarre ainsi la tournée africaine de son « TechLion » - une région qualifiée des plus dynamiques(...)