Le BelugaXL d'Airbus est certifié par l'EASA

Airbus aura eu besoin de cinq ans pour venir à bout du développement de sa nouvelle baleine blanche. Le constructeur européen vient ainsi d'annoncer, le 13 novembre, la certification de type (TC) du BelugaXL par l'EASA. L'avion cargo entrera en service début 2020 pour assurer les transports exceptionnels d'ensembles - tronçons et voilures notamment - entre les différents sites de production européens d'Airbus. Il remplacera progressivement le BelugaST dans cette tâche.



Lancé en novembre 2014, le BelugaXL a décollé pour la première fois en juillet 2018. Il a effectué depuis 200 vols d'essais en vol et accumulé ainsi plus de 700 heures de vol pour obtenir sa TC. Deux appareils ont été utilisés pour le développement, et Airbus prévoit de produire quatre exemplaires supplémentaires d'ici 2023.



Le BelugaXL doit accompagner le constructeur européen dans ses montées en cadence, à commencer par celles de la famille A320neo et de l'A350. Développé sur la base d'un A330-200F, il offre 30 % de capacité de transport en plus que le BelugaST (A300-600ST) avec la possibilité d'emporter des charges plus volumineuses (une voilure complète d'A350 au lieu d'une demi-voilure). De plus, sa charge utile maximale sera de 51 tonnes contre 47 tonnes pour son aîné. Enfin, un exemplaire supplémentaire sera mis en service par rapport à la flotte actuelle de cinq BelugaST.