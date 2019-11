La Finlande renvoie un appel à proposition pour son futur chasseur

Conformément au calendrier, le ministère finlandais de la Défense indique avoir renvoyé un appel à proposition plus détaillé aux cinq compétiteurs en lice pour le renouvellement de son aviation de combat. Les réponses de Boeing (F/A-18 Super Hornet), Dassault Aviation (Rafale), Airbus Defence & Space (Eurofighter), Lockheed Martin (F-35) et Saab (Gripen) sont attendues au plus tard pour le 31 janvier 2020, afin de lancer une nouvelle phase de négociation.



Concomitant à ces négociations, le ministère prévoit de lancer une phase d'essais au sol et en vol des cinq appareils, afin de pouvoir envoyer la demande finale en 2020, la décision étant attendue en 2021. L'enveloppe budgétaire allouée au remplacement des actuels F/A-18 Hornet par 64 nouveaux avions entre 2025 et 2030 est de 10 milliards d'euros.