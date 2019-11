Recaro connecte les sièges de classe économique

L'iSeat de Recaro franchit une nouvelle étape dans son développement. L'équipementier allemand a annoncé le 7 novembre qu'il avait équipé un Airbus A321 de TAP Air Portugal de sièges connectés en classe économique (une première), lançant les essais en conditions réelles d'exploitation de ses sièges intelligents. Ce projet pilote d'une durée initiale de six mois permettra à TAP et à Recaro de collecter des données sur la façon dont ils sont utilisés par les passagers et sur leurs performances.



Recaro a équipé plusieurs BL3530 de la cabine de capteurs, invisibles pour les passagers, qui détectent par exemple si le siège est occupé, si la ceinture de sécurité est bouclée, quelle utilisation chaque passager a de la tablette, des accoudoirs...