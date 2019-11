Air France-KLM: nombre de passagers en baisse de 0,1% en octobre

Le groupe Air France-KLM a transporté 9,2 millions de passagers en octobre, soit 0,1% de moins que lors du même mois il y a un an, sa low-cost Transavia affichant un recul de 3,4%, selon un communiqué diffusé mardi. Le nombre de passagers transportés par la compagnie française Air France s'est inscrit en baisse de 1,5% alors que celui du pavillon néerlandais KLM a progressé de 3,6%, selon la même source. En PKT (passager kilomètre transporté), l'indice de référence du secteur, le trafic des trois compagnies du groupe (Air France, KLM et Transavia) a été en croissance de 1,6% avec une capacité en siège-kilomètre offert (SKO) en hausse de 1,1%. Sur les régions Amérique du Nord et Amérique latine, le nombre de passagers transportés a très fortement augmenté, de respectivement 6,3% et 7,4%. L'Asie a pour sa part crû de 1,9%. En revanche, sur la région Afrique-Moyen-Orient, le nombre de passagers a reculé de 2,4% et sur la zone Caraïbes-Océan indien il s'est replié de 1,4%. L'activité cargo en tonne kilomètre transportée (TKT) s'est quant à elle nettement contractée, de 7,2%. Le transporteur franco-néerlandais a annoncé début novembre qu'il avait légèrement ajusté à la baisse le développement de Transavia France, en raison, selon le directeur financier du groupe, de problèmes de formation de commandants de bord.