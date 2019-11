Air Zimbabwe Air Zimbabwe peine à reprendre de l'altitude, après plus d'un an sous administration provisoire Romuald Ngueyap IL Y A 3 HEURES | 826 mots abonné © Air Zimbabwe En août 2018, le conseil d'administration d'Air Zimbabwe a été dissous en vertu de la loi sur les faillites applicable aux sociétés publiques insolvables. Le transporteur national, en difficulté financière, a été mis sous administration provisoire. Les rênes de la compagnie sont tenus depuis lors par Reggie Francis Saruchera de Grant Thornton Chartered Accountants. Plus d'un après, Air Zimbabwe peine toujours à reprendre de l'altitude, croupissant sous une dette abyssale.



Au cours de ces deux dernières années, la compagnie a procédé au licenciement de près de 200 employés afin de contenir les coûts opérationnels. Malgré cette compression des effectifs, les tensions de trésorerie restent persistantes. Même la dynamique impulsée avec le changement de régime politique en 2017 n'a...

Air Zimbabwe
28 OCT. 2019
Compagnies aériennes régulières
Air Zimbabwe reprend ses vols vers l'Afrique du Sud après un réglement de sa dette

L'Afrique du Sud a autorisé la compagnie aérienne nationale zimbabwéenne à desservir de nouveau Johannesburg après lui avoir interdit la semaine dernière d'utiliser les aéroports sud-africains en raison de redevances non payées, a déclaré ...