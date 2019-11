Vos modifications avion en trois clics avec la plateforme AKKAtalogue

La plateforme AKKAtalogue se présente avec une interface épurée et simple d'usage ( Pour la partie avionique, nous avons des modifications très simples sur de la VHF, de la HF, les Selcal mais aussi des modifications plus complexes comme pour de l'ADS-B Out conforme aux exigences qui tomberont en janvier prochain » observe-t-il.



Le groupe AKKA Technologies a profité du salon MRO Europe à Londres pour nous présenter AKKAtalogue, une solution en ligne dédiée aux modifications avions. S'inspirant des sites e-commerce, cette plateforme entend grandement simplifier les processus décisionnels des loueurs et des opérateurs dans leurs choix, mais pas seulement, comme nous l'ont expliqué Pierre-Yves Lazies et David Ballandras, respectivement, Vice President Aircraft Support & Operations et Aircraft Leasing Account Manager chez AKKA technologies.La plateforme AKKAtalogue se présente avec une interface épurée et simple d'usage ( voir l'aperçu en cliquant ici ! ), avec des accès spécifiques pour les loueurs, les compagnies aériennes, mais aussi pour les OEM. Comme nous le précise David Ballandras, l'outil présente une centaine de services repartis dans les trois grandes familles proposées par la branche Aircraft Support & Operations à savoir les modifications avions, les services liés à la navigabilité (Airworthiness & Technical Services) et les Ops. Pour la première famille, l'AKKAtalogue présente ainsi une multitude de modifications sur étagères. «» observe-t-il.Il poursuit sur une longue liste de modifications cabine, certaines étant particulièrement complexes, car touchant des monuments importants (galleys, toilettes...), aussi bien pour la famille A320 que pour l'A330. Il y aussi les modifications liées à la peinture, du simple marking aux livrées extérieures complètes, la conversion cargo pour les ATR, des installations d'équipements comme des supports de tablettes numériques pour de l'EFB (13 plateformes couvertes sur Airbus, Boeing, ATR, Embraer,...). «» précise-t-il. «» ajoute-t-il.La deuxième famille regroupe quant à elle les services qui correspondent à la partie CAMO, avec les inspections au boroscope des APU, des moteurs, les inspections avion. Enfin, la troisième grande famille de produits présentés par l'AKKAtalogue est liée au domaine du support aux opérations et en particulier les parties Regulation Management, l'analyse de données de vol, l'AKKA Operation Control Center (Le Journal de l'Aviation reviendra bientôt en détail sur l'AOCC dans un prochain article), de la gestion documentaire. Il s'agit plus ici de la présentation de services qui peuvent aussi intéresser les opérateurs.» souligne David Ballandras qui précise que cet accès rapide à l'information est aussi un bon point de bases dans les discussions entre le loueur et la compagnie opératrice pour les modifications. Il poursuit «».Mais la plateforme apporte aussi de nombreuses autres fonctionnalités même si elle ne permet pas d'aller jusqu'à la commande en tant que telle, le frein étant la validation des offres compte tenu des audits liés à la norme EN9001, comme nous l'a expliqué Pierre-Yves Lazies. «» nous annonce-t-il.Le Dashboard client peut ainsi présenter un diagramme de Gantt, le suivi de l'intégralité des livrables, la date cible et le degré d'avancement corrélé au planning. «» se réjouit Pierre-Yves Lazies.Il note d'ailleurs à ce propos que c'est aussi vrai pour les pièces. «». «» a-t-il conclu.