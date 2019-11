La course à la marge opérationnelle d'Air France

Dans la classe Air France-KLM, il y a le bon et le mauvais élève. Le bon élève, c'est KLM. La compagnie centenaire a un modèle qui fonctionne et une marge opérationnelle qui flirtait avec les 10% en 2018. Benjamin Smith, le directeur général du groupe, salue le parcours réalisé par la néerlandaise et l'encourage à continuer sur cette voie. Si une appréciation devait être attribuée à Air France, ce serait plutôt « peut mieux faire ». Mais c'est en cours...



La marge opérationnelle d'Air France tournait en effet plutôt autour de 1,7% en 2018, ce qui a ramené la marge du groupe à 4% en 2018. L'objectif est fixé : la marge groupe doit atteindre 7% à 8% en...