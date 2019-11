Nexteam se positionne sur les rotors basculants avec Clean Sky

Doucement mais sûrement, Clean Sky 2 continue d'égrener ses projets de recherche. Et c'est dans ce cadre que vient d'être sélectionné le groupe Nexteam - ou plus exactement Asquini-MGP, l'une des sociétés qui le composent. Le sous-traitant aéronautique français a ainsi annoncé le 4 novembre avoir été retenu par la Commission européenne pour mener à bien le projet STEADIEST (Supercritical composite main drive system), qui consiste à développer une chaîne de transmission de puissance mécanique pour un hélicoptère à rotors basculants (« tiltrotor »), en partenariat avec Conseil et Technique et les Arts et Métiers. L'objectif est de l'intégrer fin 2022 au démonstrateur NextGenCTR (Next generation civil tiltrotor), développé sous la maîtrise d'oeuvre de Leonardo.



Comme son nom l'indique,...