Vietjet commande à son tour des Airbus A321XLR

La compagnie low-cost vietnamienne Vietjet a signé une commande de 15 A321XLR et a également converti 5 de ses A321neo attendus pour la future version à long rayon d'action du monocouloir d'Airbus.



Avec l'A321XLR, "Vietjet va pouvoir étendre son réseau, parcourir des routes plus longues en Asie, et rejoindre des destinations aussi lointaines que l'Australie ou la Russie", a indiqué Airbus dans un communiqué.



Le dernier modèle de la famille A320 peut parcourir 4.700 nautiques (8.700 km) avec "une consommation de carburant inférieure de 30% par siège par rapport à la précédente génération d'avions", selon Airbus.



L'A321, la version de base de cet avion, affichait un tarif moyen de 118,3 millions de dollars dans le catalogue 2018, le dernier communiqué par le constructeur aéronautique.



L'annonce de cette commande a été faite au cours d'une visite au siège d'Airbus à Toulouse de la PDG de Vietjet Nguyen Thi Phuong Thao, précise le communiqué.



La compagnie a également signé à cette occasion un accord pour la formation des pilotes et Airbus installera deux simulateurs au centre de formation de la compagnie à Ho Chi Minh Ville, selon la même source.



Selon Nguyen Thi Phuong Thao, citée dans le communiqué, Vietjet opère "une des flottes d'avions Airbus les plus jeunes au monde avec une moyenne d'âge de 2,7 ans" et ce nouveau modèle d'avion permettra à la compagnie de contribuer à son projet "d'extension du réseau international".



"Cette commande nous conforte une nouvelle fois dans notre décision de compléter le marché du monocouloir avec un avion à long rayon d'action, permettant aux compagnies d'étendre leurs réseaux au coût le plus bas possible", a commenté Guillaume Faury, le président exécutif d'Airbus.



Vietjet a commandé en tout 186 exemplaires de la famille des A320, dont 60 ont été livrés.