Collins Aerospace étend son empreinte marocaine

L'activité de Collins Aerospace au Maroc est sur le point de se développer davantage. L'équipementier américain a célébré le 30 octobre la pose de la première pierre de l'extension de son site de Casablanca, en présence de la représentante du ministère marocain de l'Industrie, Afaf Saidi. Les travaux doivent se poursuivre jusqu'au printemps prochain, période à laquelle sa surface aura augmenté de 40% et permettra de soutenir l'augmentation des commandes.



Le site de Casablanca dépend de Ratier-Figeac et est chargé de l'assemblage final et des tests d'équipements de cockpit et de cabine pour avions commerciaux, tels que les mini-manches, les manettes de gaz, le pédalier ou les vérins de portes. Son agrandissement est voué à permettre la production du palonnier de l'A320neo et soutenir sa montée en cadence. A terme, il accueillera également l'assemblage des actionneurs de plans horizontaux réglables du Boeing 777X.



L'extension du site permettra également le recrutement d'une soixantaine de personnes, avec le soutien de l'Institut des Métiers de l'Aéronautique (IMA). Les effectifs actuels comptent 140 collaborateurs.



« Forts du succès du schéma industriel « Best Cost, Best Quality, Best Delivery » que nous avons mis en place entre Collins Aerospace, les grands donneurs d'ordres et les fournisseurs locaux, nous avons pu gagner de nouveaux programmes que nous devons développer et produire en série», se réjouit Jean-François Chanut, directeur général de l'unité Propeller Systems chez Collins Aerospace.