Safran: chiffre d'affaires en solide hausse au troisième trimestre, porté par les moteurs

Le groupe aéronautique Safran a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 15,1% au troisième trimestre, à 6,18 milliards d'euros, porté par son activité moteurs malgré les déboires du Boeing 737 MAX qu'il équipe. Hors effets de change et de périmètre, le chiffre d'affaires ajusté a progressé de 9,8%, à 6,095 milliards d'euros. Cette "forte" croissance "reflète bien ce que nous attendons pour la fin de l'année", se félicite le directeur général de Safran Philippe Petitcolin, cité dans le communiqué, relevant que l'objectif initialement fixé pour l'année a été atteint dès le troisième trimestre. Safran comptait en effet sur une progression de son chiffre d'affaires ajusté de 7 à 9% pour 2019 avant de revoir à la hausse début septembre ses perspectives et compter désormais sur une croissance d'"environ 15%" (environ 10% hors effets de change et de périmètre) et une hausse de son bénéfice opérationnel ajusté "supérieure à 20%". Au troisième trimestre, 455 moteurs LEAP ont été livrés, contre 303 l'an passé. Produit par CFM International, coentreprise entre Safran et General Electric, le LEAP équipe plus de la moitié des Airbus A320neo (LEAP-1A) et la totalité des 737 MAX (LEAP-1B). Les retards initiaux dans la production de ce nouveau moteur ont été comblés en juin. Malgré l'immobilisation au sol du 737 MAX depuis plus de sept mois après deux accidents ayant fait 346 morts, "sur la base de notre cadence de production actuelle de moteurs LEAP-1B correspondant à 42 avions par mois (actuellement produits par Boeing, NDLR), nous confirmons une production d'environ 1.800 moteurs LEAP en 2019", affirme M. Petitcolin. Safran produit "20 à 25" LEAP pour Boeing par semaine. Les livraisons de moteurs militaires M88 équipant l'avion de combat Rafale sont également en hausse avec 20 moteurs livrés au troisième trimestre, dont les six premiers pour l'armée indienne, contre sept l'an passé. L'activité concernant les moteurs de génération plus ancienne CFM-56 est en revanche en baisse "comme prévu", avec 69 livraisons, contre 243 au troisième trimestre 2018. En intégrant la progression de 9,2% de l'activité des services pour moteurs civils et les ventes de turbines d'hélicoptères, la division Propulsion aéronautique et spatiale, la plus importante du groupe, a affiché une hausse de 18,3% sur la période (14,9% hors effets de change), à 2,987 milliards d'euros. La division Equipements aéronautiques, Défense et Aérosystèmes a elle aussi enregistré une hausse de 12% (6,5% hors effets de change), à 2,298 milliards d'euros, tandis que le secteur Aicraft Interiors (sièges, systèmes de divertissement à bord, etc.) a progressé de 4,7% (1,4% en organique), à 805 millions d'euros.