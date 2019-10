Le moteur du NGF patine

C'est un moteur qui peine à démarrer. Le Délégué général pour l'armement Joël Barre n'a pas mâché ses mots lors de son audition début octobre au Sénat - deux semaines à peine avant le conseil des ministres franco-allemand - évoquant les difficultés rencontrées sur le partage industriel du moteur du futur avion de combat franco-allemand. MTU Aero Engines, a ainsi refusé l'organisation industrielle qui prévoyait que Safran endosse la responsabilité du moteur.



« Nous voulons que les responsabilités soient clairement affichées, contrairement à ce qui avait été fait pour le moteur de l'Airbus A400M. Nous tenons donc à avoir un responsable par poste et MTU refuse que Safran joue ce rôle en matière de moteur », a déclaré le DGA. Il a ajouté « or, il n'y a pas photo entre Safran et MTU. Pourtant, MTU refuse et a obtenu le soutien du Bundestag et donc de l'administration ».



Deux rencontres franco-allemandes ont eu lieu entre temps, la plus importante le 16 octobre dernier. A l'occasion du conseil des ministres franco-allemand, les responsables politiques, Emmanuel Macron en tête, ont réaffirmé leur volonté d'avancer dans ce dossier, alors que les contrats de démonstrateurs (moteur et plateforme) n'ont toujours pas été notifiés. Ils ont cependant été annoncés pour le mois de janvier 2020. Et si les discussions devaient se prolonger, la question « devra être réglée à un niveau plus politique », prévient le DGA.