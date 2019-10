Spairliners étend son réseau de partenaires avec Ateliers Bigata et Inflite MRO Services

Spairliners, la joint-venture formée par Lufthansa Technik et AFI KLM E&M, a décidé d'étendre son réseau de partenaires MRO en collaborant avec la société française Ateliers Bigata (maintenance d'équipements pressurisés), ainsi qu'avec la société britannique, Inflite MRO Services Ltd (maintenance d'équipements sur de nombreux ATA).



« Nous avons hâte de nouer de nouveaux partenariats directs au sein de l'écosystème MRO afin de bénéficier des capacités de réparation spécialisées de ces fournisseurs sélectionnés. Ces nouveaux accords avec des sociétés MRO expérimentées et certifiées viendront compléter les capacités internes de réparations de Lufthansa Technik AG et d'Air France Industries KLM Engineering & Maintenance et augmenteront notre flexibilité tout en améliorant encore notre efficacité et notre positionnement en termes de coûts sur le marché », a déclaré Benoît Rollier, Directeur général et Directeur financier de Spairliners.



Pour rappel, Benoît Rollier a été nommé à la codirection de la coentreprise spécialisée dans le support des équipements A380 et E-Jet le 1er septembre dernier.



Spairliners est par ailleurs également en discussion avec Equip'Aero Services, société française spécialisée dans la maintenance de systèmes hydrauliques, pneumatiques, carburant, électromécaniques et de trains d'atterrissage.