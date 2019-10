La maintenance évolue chez easyJet

EasyJet est en recherche constante d'efficacité et le secteur de la maintenance n'est pas épargné. Lors d'une intervention au salon MRO Europe, Brendan McConnellogue, son directeur Maintenance & Engineering, a dressé le portrait de la philosophie de la compagnie en termes de maintenance, son évolution et ses attentes envers les prestataires.



La flotte d'easyJet compte aujourd'hui 332 appareils et si elle paraît très homogène, puisque constituée uniquement d'appareils de la famille A320, elle n'en connaît pas moins certains inconvénients des flottes hétérogènes. Avec une moyenne d'âge de 7 ans, elle a des appareils qui approchent des seize ans de service. Elle a également récupéré des appareils issus des flottes d'Air Berlin, Avianca et Monarch. Elle a des ceo et...