Norwegian comble les attentes sur toute la ligne

La compagnie à bas coûts Norwegian Air Shuttle a multiplié les bonnes nouvelles jeudi avec des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions et l'annonce d'un accord, très attendu, de coopération pour la gestion d'une partie de sa flotte avec une banque chinoise. L'action, qui a joué les yoyos ces derniers mois au vu des incertitudes sur le sort de la compagnie, bondissait de 15,69% en fin de matinée à la Bourse d'Oslo, après avoir même pris plus de 20%. Mettant désormais l'accent sur la recherche de rentabilité plutôt que sur la poursuite d'une expansion tous azimuts, Norwegian a dégagé un bénéfice net trimestriel de 1,67 milliard de couronnes (164,8 millions d'euros), en hausse de 28,4% sur un an, pour un chiffre d'affaires en progression de 7,6%, à 14,4 milliards. Les chiffres dépassent les attentes des analystes. A 2,2 milliards de couronnes contre 1,6 milliard un an plus tôt, le bénéfice imposable atteint un niveau inégalé. "Nous réalisons des bénéfices record, avec des recettes d'exploitation historiquement élevées et un coût unitaire (par passager) réduit, alors même que nous sommes touchés par des problèmes opérationnels qui sont hors de notre contrôle", a fait valoir le directeur général par intérim, Geir Karlsen, cité dans le rapport. La troisième compagnie low cost européenne a notamment été pénalisée par des problèmes avec ses moteurs Rolls-Royce et par l'immobilisation des Boeing 737 MAX, dont elle exploite 18 appareils, après deux accidents mortels rapprochés de ce modèle en Ethiopie et en Indonésie. Alors que ces appareils ne devraient pas revoler avant 2020, Norwegian chiffre désormais à 1 milliard de couronnes le coût de cette immobilisation sur l'année 2019. La compagnie a déjà annoncé son intention de réclamer des dédommagements à Boeing. Mais elle engrange par ailleurs les effets positifs de ses mesures d'économies --elle vise 2,3 milliards pour l'année-- et des écarts de change favorables. Pionnière dans le long courrier à bas coûts, Norwegian ploie sous un endettement massif qui l'oblige désormais à réduire ses coûts et à accroître ses marges. Jeudi, elle a annoncé un partenariat avec la banque chinoise China Construction Bank Leasing International Corporation (CCBLI) pour financer et gérer des Airbus en commande, ce qui lui permettra d'alléger à hauteur d'environ 1,5 milliard de dollars ses lourdes obligations financières. Les deux entreprises vont créer une société commune de leasing, détenue à 70% par CCBLI et à 30% par Norwegian, qui prendra possession de 27 Airbus A320 NEO attendus par la low cost entre 2020 et 2023. Pour revenir dans le dur, la compagnie a aussi ces derniers mois négocié un rééchelonnement de sa dette, procédé à une augmentation de capital, cédé ses actifs bancaires, fermé des bases et des liaisons aériennes ou encore repoussé la livraison de nouveaux appareils.