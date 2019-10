United Technologies anticipe de gros bénéfices en 2019

Le conglomérat industriel américain United Technologies a une nouvelle fois relevé mardi son principal objectif financier annuel, en raison d'une demande importante pour ses équipements aéronautiques. Le groupe, qui fabrique les moteurs d'avions Pratt & Whitney, a également indiqué que ses actionnaires avaient approuvé son projet de fusion avec son compatriote Raytheon. Ce mariage est censé créer un poids lourd de l'industrie de l'aéronautique et de défense. Si elles ont le feu vert de leurs actionnaires, les deux entreprises doivent encore obtenir l'approbation des autorités de la concurrence sur les marchés où elles sont présentes. En attendant, United semble épargnée par les déboires du Boeing 737 MAX, qui perturbent les compagnies aériennes et les fournisseurs dans l'industrie du transport depuis mars. La société anticipe une forte rentabilité pour l'ensemble de l'année 2019, tablant désormais sur un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du Nord, compris entre 8,05 et 8,15 dollars contre de 7,90 à 8,05 dollars auparavant. C'est nettement mieux que les 8,03 dollars escomptés par les analystes financiers. Le chiffre d'affaires devrait, lui, augmenter dans une fourchette comprise entre 76 et 76,5 milliards, contre 75,5 à 77 milliards précédemment. Le PDG Gregory Hayes a attribué l'optimisme de son entreprise à la "solidité" de la division aéronautique (Collins Aerospace) et à un taux d'imposition faible comparé à 2018. A Wall Street, le titre gagnait plus de 2% dans les échanges électroniques de pré-séance. Lors du troisième trimestre écoulé, United Technologies a vu son bénéfice plomber par une charge exceptionnelle de 760 millions de dollars, ce qui s'est traduit par une baisse de 7,3% du résultat net à 1,15 milliard. Le bénéfice par action ajusté de 2,21 dollars a toutefois nettement dépassé les 2,03 dollars escomptés. Quant au chiffre d'affaires, il a augmenté de 18% à 19,5 milliards de dollars contre 19,3 milliards attendus. Il a été soutenu par l'intégration des activités de Rockwell Collins, qui portent sur la fabrication des moteurs d'avions, l'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur des appareils, des sièges, des freins, des trains d'atterrissage, des équipements électriques et hydrauliques et des pneumatiques. Par conséquent, les ventes de la division aéronautique ont quasi doublé à 6,5 milliards de dollars. Les ventes de la division des moteurs d'avions Pratt&Whitney ont elles progressé de 10,3%, celles des ascenseurs Otis de 2,60%, alors que celles des climatiseurs Carrier ont diminué de 1,2%.