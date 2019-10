De Havilland Canada enregistre sa première commande

Les affaires reprennent doucement pour le Dash 8-400. De Havilland Canada a enregistré sa première commande ferme pour l'appareil depuis sa création en juin. Elle émane du gouvernement tanzanien et porte sur un exemplaire du biturbopropulseur, qui sera loué et exploité par Air Tanzania.



Air Tanzania était déjà cliente du Q400 dont elle attend quatre exemplaires - trois sont déjà en service, le dernier devrait être livré « prochainement ». Le cinquième appareil sera aménagé comme les autres de la flotte, avec une cabine de 78 places, et permettra à la compagnie de continuer à faire croître son réseau.

« L'annonce de cette commande ferme [...] montre la confiance de la compagnie dans l'avenir de notre programme », veut...