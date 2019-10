Etihad et Air Arabia s'unissent pour lancer une low-cost à Abou Dhabi

Etihad Aviation Group et Air Arabia se sont unies pour lancer une low-cost qui sera basée à Abou Dhabi. Créée sous forme de coentreprise indépendante, elle ne fera pas de la capitale émiratie un nouveau hub d'Air Arabia mais la base d'une nouvelle compagnie, Air Arabia Abu Dhabi, dont ni la date de lancement, ni la flotte, ni les destinations envisagées n'ont été évoquées.



Air Arabia Abu Dhabi doit compléter les opérations d'Etihad, à l'image de l'accord qui existe dans l'émirat voisin entre Emirates et flydubai (celle-ci étant une compagnie hybride). L'objectif d'Etihad est de répondre à la croissance de la demande low-cost qu'elle a identifiée dans la région et d'attirer davantage de touristes dans l'émirat.



La création...