StandardAero accompagne le retour d'ATR aux Etats-Unis avec Silver Airways

Bien que le monde de la maintenance soit tourné vers MRO Europe, des accords continuent de se signer dans le reste du monde. C'est le cas pour StandardAero, qui vient d'annoncer le 15 octobre avoir conclu un contrat pluriannuel avec Silver Airways, la compagnie avec qui ATR a fait son retour aux États-Unis cette année. A ce titre, la société de MRO américaine assurera le soutien des moteurs Pratt & Whitney PW127M, qui équipent les ATR 42 et 72-600 de la compagnie régionale.



Les services offerts par StandardAero iront jusqu'au niveau de la révision, grâce à son centre canadien de Summerside (Île-du-Prince-Édouard). Les travaux plus légers seront dispensés par son réseau de centre de services en Amérique du Nord et ses équipes de réparations mobiles (MRT). Enfin, ce soutien sera complété par des services de surveillance de l'état des moteurs (ECTM), avec des recommandations en temps réel pour optimiser la disponibilité opérationnelle de la flotte.



Silver Airways a démarré les opérations de son premier ATR 42-600 en avril dernier depuis sa base de Fort Lauderdale-Hollywood. Elle a pris en compte trois autres exemplaires depuis, et devrait en recevoir encore un d'ici la fin de l'année. Elle a aussi accueilli un premier 72-600 et en attend encore au moins deux exemplaires avant 2020.



Pour rappel, Silver Airways s'est engagée en 2017 pour vingt ATR 42-600 de 42 de 46 sièges, avec la possibilité d'aller jusqu'à cinquante exemplaires. Entre temps, elle a converti un certain nombre de ces avions en 72-600 de 70 places. S'il ne s'agit pas d'une commande directe, mais d'une location auprès de Nordic Aviation Capital (NAC), cet engagement a tout de même permis le retour d'ATR neufs aux États-Unis pour la première fois depuis 1995.