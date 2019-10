Vinci Airports: trafic en hausse de 6,9%,

Vinci Airports a annoncé vendredi une hausse de 6,9% du trafic passagers au troisième trimestre dans les 46 aéroports qu'il gère, en notant un recul à Gatwick et à Belfast sous l'effet de la disparition du voyagiste Thomas Cook et d'"un certain attentisme pré-Brexit". En tout l'opérateur aéroportuaire, filiale de Vinci Concessions, a accueilli 72 millions de passagers entre juillet et septembre dans les aéroports qu'il détient totalement ou partiellement dans 12 pays, selon un communiqué. En France, la croissance a atteint 7,7% dans ses 10 aéroports avec notamment une "bonne dynamique" à Nantes Atlantique (+16,9%) où la low cost easyJet a ouvert une base en avril et à Lyon-Saint Exupéry (+6,5%). Au Portugal, le nombre de passagers a augmenté de 6,7%, "grâce à une saison touristique exceptionnelle". Au Royaume-Uni, le trafic de l'aéroport Londres-Gatwick, qui a intégré le réseau Vinci Airports en mai, est en léger recul sur la période (-1%), "en raison principalement de la faillite de Thomas Cook et d'une grève des salariés de la compagnie British Airways en septembre", selon Vinci qui note par ailleurs qu'"un certain attentisme pré-Brexit se confirme". A Belfast, le trafic est également en baisse de 4,9%. Belgrade affiche une croissance de 9,3% grâce à l'ouverture de nouvelles lignes. Au Japon, le nombre de passagers a augmenté de 16,6%, une croissance soutenue "par le trafic en provenance de Chine" et l'accueil d'événements internationaux (Sommet du G20 à Osaka, Coupe du monde de rugby), selon Vinci. Au Cambodge, l'aéroport de Siem Reap recule légèrement, après plusieurs années de fort développement touristique, mais l'aéroport de la capitale Phnom Penh augmente de 13% et celui de Sihanoukville s'envole de plus de 200% en raison de "la dynamique exceptionnelle de l'aéroport touristique", explique le gestionnaire. Dans la région "Amériques", les aéroports gérés par Vinci Airports dépassent les 10% de hausse de trafic. Vinci Airports assure le développement et l'exploitation de 46 aéroports en France, au Portugal, au Royaume-Uni, en Suède, en Serbie, au Cambodge, au Japon, aux États-Unis, en République dominicaine, au Costa Rica, au Chili et au Brésil. Son réseau a accueilli 241 millions de passagers en 2018 avec un chiffre d'affaires total de 3,6 milliards d'euros.