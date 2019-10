Le WZ16 de Safran, premier moteur entièrement certifié en Chine

C'est un grand bond en avant que viennent de faire les autorités aéronautiques chinoises. L'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC) vient de mener à terme son tout premier processus de certification complet pour un moteur aéronautique. Le WZ16, turbine d'hélicoptère développée par Safran Helicopter Engines avec Harbin Dongan Engine et le Hunan Aerospace Propulsion Research Institute (HAPRI) - tous deux membres d'Aero Engine Corporation of China (AECC) - a ainsi obtenu son certificat de type (TC) le 8 octobre. La nouvelle a été annoncée deux jours plus tard à l'occasion de la China Helicopter Exposition, à Tianjin.



Au contraire des précédents processus de certification qu'elle avait effectués, la CAAC ne s'est pas appuyée sur les travaux préalablement...