Vietnam Airlines active le Wi-Fi à bord de ses Airbus A350

Vietnam Airlines s'apprête à devenir la première compagnie vietnamienne à proposer une connexion Internet en Wi-Fi à bord. Elle a annoncé le lancement du service pour le 10 octobre. Il sera initialement activé sur quatre de ses quatorze Airbus A350 (VN-A886, 887, 888 et 889 - les premiers livrés en 2015) et disponible sur les liaisons entre Hanoi et Ho-Chi-Minh-Ville, ainsi que certaines vers Shanghai, Osaka et Singapour.



Le produit propose initialement une bande passante de 432 kbps et s'appuie sur les services de Sitaonair, de Vishipel (Vietnam Maritime Communication and Electronics) et les satellites d'Inmarsat. Mais Vietnam Airlines indique qu'elle va étendre cette option (payante) à d'autres A350 et 787 de sa flotte, tout en travaillant à améliorer...