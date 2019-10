Dassault Aviation développe son offre de formation Rafale

Opérationnel depuis février 2019, le Conversion Training Center (CTC) de Dassault Aviation, implanté à Bordeaux-Mérignac, vise à prendre en charge une partie de la formation des futurs équipages et techniciens Rafale dans le cadre des contrats export. Les locaux comprennent des salles de cours pour la partie théorique, mais également un hangar pour la mise en pratique et les opérations de maintenance.



Les activités ont démarré il y a huit mois avec une session destinée aux personnels qataris, qui vont mettre en oeuvre 36 Rafale, en vertu de deux contrats signés en 2015 et en 2018. Prochaine étape, l'arrivée des stagiaires indiens. Leur formation doit débuter ce mois-ci et s'achèvera en février 2021, selon un document interne de l'avionneur....