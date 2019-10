L'Inde réceptionne ses premiers Rafale

En janvier 2012, l'Inde annonce sa décision d'entrer dans une phase de négociations exclusives avec Dassault Aviation, dans le cadre d'un méga-contrat estimé à environ 8 milliards d'euros, afin de remplacer la flotte de Mirage 2000 de l'Indian Air Force. Lancé en 2007, l'appel d'offres prévoyait la production des 18 premiers avions en France, tandis que les 108 autres appareils devaient sortir d'usines indiennes, à la faveur d'un transfert de compétences et de technologies renforcé. Les négociations patinent, et en avril 2015, le Premier ministre indien Narendra Modi déclare, au cours d'une visite en France, vouloir acquérir 36 Rafale « sur étagère ». Il enterre officieusement le contrat MMRCA, qui est officiellement abandonné en juillet de la même année.



Si la réception officielle des quatre premiers appareils a lieu ce 8 octobre, les avions ne devraient rejoindre leur escadron d'affectation, le 17 Squadron « Golden Arrows », qu'au printemps 2020, selon le journaliste indien spécialisé Shiv Aroor. Quant à un second contrat, les discussions seraient en cours, selon plusieurs médias. Trois ans après la signature du contrat, l'Inde, cliente de Dassault Aviation depuis 1953 , s'apprête à recevoir ses premiers Rafale, au cours d'une cérémonie officielle sur le site de production de l'avionneur à Bordeaux-Mérignac, en présence de la ministre des Armées Florence Parly et de son homologue indien Rajnath Singh. Cette étape marque l'aboutissement d'un long processus d'acquisition, aux multiples rebondissements.En janvier 2012, l'Inde annonce sa décision d'entrer dans une phase de négociations exclusives avec Dassault Aviation, dans le cadre d'un méga-contrat estimé à environ 8 milliards d'euros, afin de remplacer la flotte de Mirage 2000 de l'Indian Air Force. Lancé en 2007, l'appel d'offres prévoyait la production des 18 premiers avions en France, tandis que les 108 autres appareils devaient sortir d'usines indiennes, à la faveur d'un transfert de compétences et de technologies renforcé. Les négociations patinent, et en avril 2015, le Premier ministre indien Narendra Modi déclare, au cours d'une visite en France, vouloir acquérir 36 Rafale «». Il enterre officieusement le contrat MMRCA, qui est officiellement abandonné en juillet de la même année.L'accord de gouvernement à gouvernement, «», selon le porte-parole du ministre indien de la Défense, a fait l'objet d'intenses négociations entre avril 2015 et septembre 2016, notamment sur la question des offsets et du partage de responsabilités. Le 23 septembre 2016, le contrat ferme est signé en Inde, à l'occasion d'une visite du ministre de la Défense de l'époque Jean-Yves Le Drian. Il porte sur 28 appareils monoplaces et 8 biplaces.Si la réception officielle des quatre premiers appareils a lieu ce 8 octobre, les avions ne devraient rejoindre leur escadron d'affectation, le 17 Squadron «», qu'au printemps 2020, selon le journaliste indien spécialisé Shiv Aroor. Quant à un second contrat, les discussions seraient en cours, selon plusieurs médias.