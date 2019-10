Boeing Brasil dans le viseur de la Commission européenne

Faut-il déjà y voir une mesure de rétorsion de la part de l'Europe face à la possible mise en place de barrières douanières par les États-Unis ? La Commission européenne a annoncé le 4 octobre qu'elle ouvrait une enquête approfondie sur la création des deux coentreprises de Boeing et d'Embraer, à commencer par Boeing Brasil - Commercial. Les équipes de la direction générale de la concurrence (DG Concurrence) ont jusqu'au 20 février 2020 pour rendre leur décision. Leur travail ne devrait pas être impacté par le changement de l'exécutif européen, Margrethe Vestager, commissaire européenne en charge de ces questions ayant été nommée pour rester cinq ans de plus.



