En images : La Patrouille de France s'envole avec l'A310 Zéro G

A l'occasion du 30ème anniversaire de Novespace, la Patrouille de France a effectué un vol avec l'A310 Zéro G, l'avion mis en oeuvre pour effectuer des campagnes de vols paraboliques dans le ciel français. Réalisée en juillet dernier, cette prouesse a été immortalisée par Airborne Films, un habitué des images aériennes.



Ce vol a notamment été l'occasion de réunir des aviateurs de plusieurs générations, des pilotes de la PAF au commandant de bord de l'Airbus Zéro G, Eric Delesalle, actuel directeur des essais en vol chez ATR mais ayant débuté sa carrière aérienne au sein de l'armée de l'air en tant que pilote de chasse. Un premier briefing, qui s'est tenu lors du Salon du Bourget, a permis de réunir tous les acteurs de ce vol à venir, le second s'est tenu juste avant le vol, explique Eric Magnan, co-fondateur d'Airborne Films.



Si l'idée a germé il y a de cela près de deux ans, c'est le meeting aérien de Cazaux les 29 et 30 juin derniers qui a permis de réunir les équipages et les avions pour réaliser ce vol. « Pour réaliser ces images, j'ai embarqué à bord d'un des Alphajet de la PAF, Alexandre Magnan a embarqué dans un autre Alphajet », explique Eric Magnan. « Nous avons commencé par filmer au-dessus de la couche l'Airbus escorté par huit des Alphajet de la Patrouille de France, puis quatre avions ont quitté le dispositif. Il restait alors six Alphajet, dont les deux utilisés pour filmer. » Au total, les avions auront effectué quatre paraboles. Un vol particulier pour la PAF, qui a dû adapter son pilotage, afin de suivre une trajectoire identique à un lancement balistique - une première pour la patrouille acrobatique de l'armée de l'air.



Spécialiste des vols paraboliques - avec des courtes périodes en apesanteur - l'A310 Zéro G est mis en oeuvre par Novespace au profit d'expériences scientifiques depuis 2015. Sorti des chaînes d'Airbus en 1989, il a d'abord été exploité par Interflug, puis acquis par l'Etat allemand pour le transport gouvernemental et baptisé Konrad Adenauer. Il a effectué son dernier vol aux couleurs de l'armée de l'air allemande en juin 2014, après 14 000 heures de vol et 23 ans de service. Il a ensuite subi un chantier de modification sur le site de Lufthansa Technik à Hambourg, afin d'y être spécifiquement reconfiguré pour les vols paraboliques. Il remplace ainsi l'A300 Zéro G exploité depuis 1996.