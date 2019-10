Adria Airways Faillite confirmée pour la compagnie Adria Airways AFP IL Y A 9 HEURES | 337 mots La justice a confirmé mercredi la mise en faillite de la compagnie aérienne slovène Adria Airways alors que des solutions de remplacement sont à l'étude pour pallier la vacance laissée par la disparition de la seule compagnie du pays. Le tribunal de commerce de Kranj (nord-ouest) a validé la demande de mise en faillite déposée lundi par l'entreprise qui se trouvait depuis plusieurs semaines à court de liquidités. Adria Airways, qui n'assurait quasiment plus aucun de ses vols depuis le 24 septembre, a vu sa licence révoquée par les autorités aériennes slovènes et ses avions ont été cloués au sol. La faillite de la compagnie qui reliait Ljubljana aux principales destinations européennes est un coup dur pour l'économie du pays de deux millions d'habitants. Le trafic aérien au départ la capitale slovène a été réduit de plus d'un tiers, le nombre de vols quotidiens passant de 29 à 18. La coalition gouvernementale slovène de centre-gauche n'a pas trouvé d'accord, mardi, pour envisager la création d'une nouvelle compagnie aérienne publique. L'Etat slovène avait vendu Adria Airways en 2016 au fond d'investissement allemand 4K, après y avoir injecté 50 millions d'euros, mais l'entreprise avait continué à perdre de l'argent. Les compagnies Lufthansa, Swiss, Air France et la belge Brussels airlines ont annoncé depuis lundi qu'elles allaient augmenter leur nombre de vols vers la Slovénie, utiliseraient des avions plus grands ou encore créeraient de nouvelles lignes entre Ljubljana et d'autres capitales de l'Union européenne pour renforcer la desserte de la Slovénie. L'arrêt des vols d'Adria Airways, qui employait plus de 550 salariés, a également affecté quelques liaisons en dehors de Slovénie car la compagnie assurait avec ses avions et ses équipages plusieurs dessertes européennes pour le compte d'autres compagnies comme Swiss ou Austrian airlines. Les articles dans la même thématique Adria Airways 01 OCT. 2019 Compagnies aériennes régulières Adria Airways dépose le bilan

