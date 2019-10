Qantas réceptionne son premier Airbus A380 réaménagé

Les A380 de Qantas commencent leur deuxième vie. Le premier des douze appareils qui doivent être reconfigurés - c'est-à-dire l'intégralité de la flotte en service - a été remis en service le 1er octobre. Immatriculé VH-OQK, il a réalisé son premier vol avec son nouvel aménagement entre Londres et Sydney (via Singapour). Les travaux de rétrofit durent environ deux mois et sont réalisés sous la supervision d'Airbus. Deux autres appareils doivent entrer en chantier cette année et l'intégralité de la flotte aura été réaménagée d'ici la fin de 2020.



Bien qu'une partie de la classe économique ait disparu au profit des classes Premium Economy et affaires, l'appareil offre une capacité similaire à celle de l'aménagement actuel - lui ajoutant...