Adria Airways Adria Airways dépose le bilan AFP IL Y A 4 HEURES | 262 mots Adria Airways, unique compagnie aérienne slovène en difficulté financière depuis plusieurs semaines, a déposé le bilan lundi faute d'être parvenue à trouver un investisseur, a indiqué l'entreprise dans un communiqué. "Adria Airways a déposé lundi une demande d'ouverture de procédure de faillite" auprès du tribunal de commerce de Kranj, en Slovénie, qui a trois jours pour statuer, indique le communiqué mis en ligne sur le site de la compagnie aérienne. Dans la foulée de cette annonce, la direction de l'aviation civile slovène (CAA) a révoqué la licence de la compagnie dont plus aucun avion n'est autorisé à voler. Adria Airways n'assurait quasiment plus aucun de ses vols depuis la semaine dernière en raison d'un manque de liquidités. Des pourparlers nombreux ces derniers jours n'avaient pas permis de trouver un investisseur intéressé à la poursuite des activités de cette compagnie qui dessert l'Europe au départ du petit Etat de deux millions d'habitants. L'État slovène a vendu Adria Airways en 2016 au fonds d'investissement allemand 4K, après y avoir injecté 50 millions d'euros. Mais la compagnie a continué à perdre de l'argent et sa faillite était jugée imminente par les analystes. Les difficultés de la compagnie slovène, qui emploie environ 500 salariés, surviennent alors que plusieurs autres compagnies européennes sont dans la tourmente comme les françaises XL Airways et Aigle Azur ou encore Norwegian Air Shuttle. Les articles dans la même thématique Adria Airways 24 SEPT. 2019 abonné Compagnies aériennes régulières Adria Airways affiche à son tour ses difficultés

