Air France reçoit son premier A350

Air France devient la troisième compagnie française à prendre livraison de l'Airbus A350. Elle est devenue propriétaire de son premier exemplaire de l'appareil (MSN 331) il y a quelques jours mais a attendu le 27 septembre pour réaliser la cérémonie officielle de livraison. L'A350, F-HTYA baptisé Toulouse, atterrira cet après-midi à Paris CDG, où il sera basé.



Air France attend trois A350 d'ici la fin de l'année. Les appareils étaient initialement destinés à feue Joon et sont donc dotés de la configuration cabine prévue pour cette dernière, Ben Smith ayant enterré la compagnie hybride trop tard pour pouvoir changer les intérieurs des premiers modules et les faire correspondre totalement à son objectif de montée en gamme. Ils pourront transporter 324 passagers, dans une configuration triclasse.



Pour la classe affaires, c'est le fauteuil Optima de Safran Seats qui a été retenu, introduisant un nouveau produit dans la flotte. Les 34 fauteuils disposés en 1-2-1 répondent aux derniers standards de cette classe de voyage, à savoir qu'ils donnent un accès direct au couloir à tous les passagers, se transforment en lit plat et garantissent l'intimité du voyageur. La caractéristique d'Optima est d'alterner les sièges de face et ceux en « arêtes de poisson », ce qui permet de densifier la cabine avec un minimum de compromis sur le confort.



La classe Premium Economy propose 24 fauteuils, disposés en 2-4-2 comme sur le reste de la flotte. Quant à la classe économique, elle compte 266 sièges en 3-3-3. Tous les passagers pourront accéder au wifi et un système de divertissement en vol Rave de Safran est installé à bord (avec des écrans allant jusqu'à 18,5 pouces en classe affaires).



Ce septième A350 français est le premier d'une commande de 28 exemplaires par Air France (qui a récupéré ceux destinés à KLM). Il sera mis en service le 7 octobre sur la ligne Paris - Abidjan, avec une escale à Bamako. Il sera ensuite affecté à la desserte de Toronto (fin novembre) puis Le Caire (décembre), autant de lignes relativement courtes qui permettront aux équipages de parfaire leur formation. Il sera utilisé sur des routes exploitant au mieux ses capacités à partir de 2020 et son affectation sur Séoul.