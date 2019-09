 MRO Asia-Pacific : ANA signe avec Safran Nacelles pour ses Airbus A380

La compagnie japonaise All Nippon Airways (ANA) a profité du salon MRO Asia-Pacific qui se tient à Singapour pour signer un contrat exclusif avec Safran Nacelles pour la maintenance des nacelles de ses trois Airbus A380 (deux exemplaires déjà en service, le troisième attendu l'année prochaine). Il s'agit d'un contrat de services de type NacelleLife d'une durée de 10 ans.



Les A380 d'ANA sont motorisés par des Trent 900 de Rolls-Royce. Pour rappel, les deux motorisations du programme disposent de nacelles conçues par Safran Nacelles.



Le nouveau contrat NacelleLife a été signé par Olivier Savin, Directeur du Support et Services Clients de Safran Nacelles et par Tatsuhiko Mitsukura, vice-président exécutif et membre du comité de direction de la division Engineering & Maintenance d'ANA (photo).



Olivier Savin nous a précisé que l'offre proposée à la compagnie japonaise a été personnalisée pour répondre exactement à ses besoins. Il note aussi que les A380 d'ANA représentent un défi particulier, car le nombre d'appareils est modeste qu'ils opèrent entre le Japon et Hawaii, c'est-à-dire loin des bases arrière de Safran Nacelles que sont Singapour, Dubaï ou la France. « C'est pour cela que nous avons décidé de mettre à disposition un stock dédié d'entrées d'air de rechange à Honolulu, en plein milieu du Pacifique, c'est un cas particulier » nous a-t-il expliqué.



Les réparations pouvant être effectuées sous aile seront réalisées par les équipes de Safran Nacelles et d'ANA. Dans les cas plus complexes, les réparations seront effectuées en France avec un échange standard.



Mais Olivier Savin nous annonce aussi réfléchir à avoir des capacités de réparation plus proches pour répondre à une demande de la compagnie China Southern Airlines, basée à Canton, et qui dispose de cinq A380. « Nous sommes actuellement en train de regarder ou nous pourrions déplacer un certain nombre de capacités d'intervention en Asie » nous a-t-il révélé.