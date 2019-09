Musée de l'Air et de l'Espace Un meeting pour un centenaire au musée de l'Air et de l'Espace Emilie Drab IL Y A 5 HEURES | 591 mots © MuseeAirEspace



Le plateau comptera notamment Morane MS 317, Stampe SV4, Boeing PT 17 Stearman, Douglas DC3 Dakota, Curtiss Hawk 75, Yak-3, Douglas AD-4 Skyraider, Morane 406, North American P-51 Mustang, Spartan 7W et autres Corsair F4U. La Patrouille de France prendra également part au spectacle, qui se conclura avec les démonstrations de voltige aérienne de Catherine Maunoury et Aude Lemordant sur Extra 330, en quatuor avec la patrouille Carnet de Vol sur Pitts et Cap 222.





© MuseeAirEspace

Retour sur 100 ans de conservation du patrimoine



Le musée de l'Air et de l'Espace trouve ses origines dans une idée d'Albert Caquot, chef du Service Technique Aéronautique. Il propose en 1918 la création d'un conservatoire de l'aéronautique, qui se concrétise très avec un début de collection abritée dans des hangars à Issy-les-Moulineaux. Les pièces déménagent rapidement vers les hangars de Chalais-Meudon, où le musée est inauguré en 1921, date à laquelle il rassemble déjà aérostation, avions et moteurs rescapés de la Première guerre mondiale.



C'est en 1975 que les collections toujours plus riches s'installent à l'aéroport du Bourget. Occupant initialement un grand hall, le musée de l'Air et de l'Espace s'est progressivement étendu dans plusieurs autres. En 1996, il accueille un nouvel hôte prestigieux, le prototype du Concorde, qui sera rejoint par le Sierra Delta d'Air France en 2003.



Cette année de célébration du centenaire ne se conclura pas avec le meeting. Un autre événement est prévu d'ici la fin de l'année : la réouverture de la Grande Galerie rénovée, monument classé en rénovation depuis 2011, restauré dans son style Art Déco. Les avions des débuts de l'aviation jusqu'à la Grande guerre - l'Antoinette, La Demoiselle de Santos-Dumont ou le Breguet XIV A2 - seront exposés sous de nouveaux angles, dans une nouvelle scénographie se rêvant plus aérienne.





© MuseeAirEspace

Infos pratiques



En attendant, le MAE invite ses visiteurs à admirer nombre de pièces mythiques en vol. Pour venir jusqu'à elles, des navettes gratuites sont disponibles entre la station RER du Bourget et le site du musée.



Samedi 28 septembre 2019

10h-18h : salon des exposants du Carrefour de l'Air (Hall Concorde)



Dimanche 29 septembre 2019

10h00 - 18h00 : salon des exposants du Carrefour de l'Air

10h00 - 12h00 : avions visibles en statique

13h00 - 17h00 : meeting aérien du centenaire



Tarifs

+26 ans : 12EUR / prévente : 10EUR

Tarif réduit : 10EUR

Tarif jeune 19-25 ans : 8EUR

Tarif jeune 10-18 ans : 6EUR

Gratuit pour les moins de 10 ans

Groupe : 8EUR (15 personnes)

Les forfaits avions sont vendus en plus, sur place : 7EUR pour les +18ans, gratuité pour les -18 ans.

Rédactrice en chef adjointe

Aviation civile, Transport aérien



