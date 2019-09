Bombardier obtient la certification des Global 5500 et 6500

Les certifications de type s'enchaînent dans l'aviation d'affaires. Après l'homologation du Citation Longitude de Cessna par la FAA la veille, c'est au tour des Global 5500 et Global 6500 de Bombardier de recevoir le précieux sésame de la part de Transports Canada le 24 septembre. La FAA et l'EASA doivent faire de même « sous peu », selon un communiqué du constructeur. L'autorité de sécurité canadienne a également validé la certification du moteur Pearl 15 de Rolls-Royce - déjà homologué par l'EASA en 2018 - qui constitue la principale amélioration de ces deux biréacteurs d'affaires.



Avec une certification moins d'un an et demi après le lancement officiel du programme, en mai 2018 au salon Ebace, Bombardier est parfaitement dans...