 MRO Asia-Pacific : L'aéronautique mondiale face à l'un de ses plus grands défis

Le transport aérien asiatique va doubler de taille dans 10 ans et sa flotte, qui atteindra alors près de 16 000 avions commerciaux, présente assurément de très belles perspectives au niveau du soutien et de la maintenance.



Dans ce contexte, les motoristes et les équipementiers apparaissent clairement les mieux positionnés, avec une véritable vision d'ensemble pour l'avenir et une très importante part du marché en termes de revenus. Ils construisent patiemment un maillage cohérent de centres de services par le biais de coentreprises ou par de simples accords de licence, ce qui leur permettra de soutenir leurs clients au plus près dans la région.



Les grandes compagnies aériennes traditionnelles, souvent publiques, continuent pour leur part à investir dans leurs capacités de maintenance, afin de répondre à leurs propres besoins, avec bien sûr la possibilité de mettre à disposition leurs services à d'autres opérateurs quand cela est possible.



Mais l'autre tendance importante qui se dessine en Asie, c'est un important déficit de capacité disponible pour les compagnies aériennes tierces. Elles ont souvent été créées rapidement sur le modèle low-cost avec une flotte d'appareils sous contrat de leasing, et ne disposent pas, par définition, de leurs propres moyens de maintenance en base. Ces compagnies sont déjà contraintes aujourd'hui d'éparpiller leurs appareils un peu partout dans la région pour leurs opérations de maintenance lourde et le développement de leur flotte semble graduellement plus rapide que l'augmentation des capacités des centres MRO déjà en place, un phénomène particulièrement criant en Asie du Sud-Est.



Bien sûr, ces compagnies rêvent de « on-shoring » et de coûts de maintenance toujours compétitifs, mais cela ne pourra être possible qu'avec une réelle accélération du développement des capacités de maintenance.



L'Asie portera encore durant de longues années la croissance des OEM. Et pour y parvenir, c'est la maintenance des flottes des monocouloirs des compagnies de la région qui se dresse désormais comme l'un des plus grands défis de l'aéronautique mondiale.