 MRO Asia-Pacific : Quelles perspectives pour le secteur de la maintenance au Vietnam ?

Avec plus de 106 millions de passagers et une croissance de près de 13% en 2018, le transport aérien vietnamien est aujourd'hui l'un des plus dynamiques d'Asie, porté par une économie qui ne demande qu'à poursuivre son développement et qui ne peut qu'être favorisée par la multiplication des barrières douanières de l'administration Trump vis-à-vis de son grand voisin du Nord. Autre source de croissance potentielle, l'accord de libre-échange entre l'UE et le Vietnam ratifié en juin à Hanoï et qui prévoit de pratiquement supprimer l'intégralité des droits de douane entre les deux parties d'ici 10 ans.



Vietnam Airlines poursuit ainsi sa croissance et notamment sur le long-courrier, avec les très probables ouvertures de lignes directes vers les États-Unis...