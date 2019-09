Aigle Azur devra compter sans Air France ni le groupe Dubreuil

Quatre nouvelles offres de reprise ont été déposées auprès du tribunal de commerce d'Evry à la date butoir du 18 septembre à minuit dans le cadre de la liquidation d'Aigle Azur. La compagnie française, qui a suspendu ses vols le 7 septembre, n'a plus rien à espérer d'Air France ni du groupe Dubreuil, qui ont renoncé, et son regard se tourne désormais vers Lionel Guérin, de retour dans la course, Gérard Houa, Vueling et une quatrième partie.



Lionel Guérin et Philippe Micouleau, qui s'étaient retirés du dossier la semaine dernière faute de pouvoir réunir les conditions de leur offre de reprise, ont pu la déposer à nouveau. Ils proposaient d'investir 20 millions d'euros et de reprendre l'activité et 500 personnes en France mais comptent sur un prêt de 15 millions d'euros de l'Etat.



Gérard Houa (propriétaire de Lu Azur, qui détient 20% d'Aigle Azur) envisageait quant à lui dans sa précédente offre de reprendre 87% des employés et 90% de la flotte. Vueling se serait portée candidate pour une partie de l'activité. La dernière offre émanerait de Fernand Danan, selon La Tribune.



Le groupe Dubreuil, qui possède French bee et Air Caraïbes, était initialement intéressé par la reprise des créneaux à Orly permettant les dessertes du Mali et du Brésil mais ne souhaitait pas reprendre les personnels, notamment navigants, avec leurs conditions de travail actuelles. Quant à Air France, son offre portait sur la partie moyen-courrier de l'activité. Idée initialement écartée net par Marc Rochet, les deux groupes avaient finalement envisagé de présenter une offre commune, ce à quoi ils ont désormais renoncé.



« L'étude de récents éléments portés à notre connaissance a révélé des problématiques nouvelles liées notamment au passif social de l'entreprise. Les montants en jeu et les risques sociaux associés à la reprise des salariés ne nous permettent plus d'envisager un plan de reprise raisonnable et économiquement viable », ont-ils indiqué.



Le tribunal de commerce d'Evry doit examiner les nouvelles offres le 23 septembre et rendre une décision au plus tard le 27.