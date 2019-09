Thales importe Skyview en Suisse

Thales a été sélectionné par le ministère suisse de la défense pour fournir son centre de commandement et de contrôle Skyview, dans le cadre d'un appel d'offres pour renouveler des composants de surveillance de l'espace aérien. L'équipementier français a remporté la compétition face à Saab et de Raytheon, à l'issue d'une campagne d'évaluation de six mois, qui s'est achevée en décembre 2018. Le DDPS doit à présent émettre une demande au Parlement dans le cadre du programme d'armement 2020.



La Suisse doit renouveler deux sous-systèmes de son dispositif de surveillance aérienne et de conduite des opérations aériennes à l'horizon 2025-2030, afin de pallier des obsolescences et des lacunes susceptibles de se développer, notamment dans la détection d'objets à faible signature radar et à plus longue échéance dans le domaine de la guerre électronique. Ce programme d'acquisition fait partie intégrante du projet « Air2030 », qui comprend également le renouvellement des moyens de défense sol-air et l'acquisition de nouveaux avions de combat.