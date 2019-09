Qatar Airways annonce une perte nette de 639 millions de dollars

La compagnie aérienne Qatar Airways a publié mercredi une perte nette de 639 millions de dollars pour l'année fiscale écoulée, et met en cause le fait que des marchés clés ont fermé à Doha leur espace aérien. Les Emirats arabes unis, un marche important pour Qatar Airways, ainsi que l'Arabie saoudite, le Bahreïn et l'Egypte, imposent à Doha un blocus économique et diplomatique depuis juin 2017. Les quatre pays accusent Doha de ne pas prendre assez de distance avec l'Iran, puissance régionale rivale de l'Arabie saoudite, et de soutenir des groupes islamistes radicaux, ce que le Qatar nie. La compagnie aérienne a vu son résultat net dégringoler malgré une hausse de son chiffre d'affaires à 13,2 milliards de dollars. L'année d'avril 2018 à mars 2019 a été "éprouvante" et "même s'il est décevant de voir que Qatar Airways a enregistré une perte nette de 2,3 milliards de rials qataris (639 millions de dollars) --attribuable à la perte de voies habituelles, à la hausse des prix du pétrole et aux effets de change-- les fondamentaux de notre entreprise restent extrêmement robustes", a indiqué Qatar Airways dans un communiqué. La compagnie aérienne a indiqué avoir ajouté 31 nouvelles destinations à son catalogue "depuis le début du blocus illégal". "La flotte de la compagnie aérienne a grossi de 25 appareils et a accueilli son 250e avion en mars 2019", a-t-elle fait savoir dans un communiqué. Qatar Airways avait enregistré une perte nette de 69 millions de dollars l'année précédente. Sur l'exercice 2015-2016, la compagnie avait vu ses bénéfices augmenter de 22%.