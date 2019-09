Thales entre au CONTACT

Thales a inauguré la ligne de production de la radio logicielle CONTACT sur son site de Cholet, en présence notamment de son PDG Patrice Caine, du Délégué général pour l'armement Joël Barre et du major général de l'armée de terre, le général Bernard Barrerra. La conception et la production ont été assurées par les sites de Cholet, Brives et Gennevilliers, Thales indiquant que la chaîne de sous-traitants comprenait « plus de 900 » PME et ETI.



Le contrat avait été notifié à l'équipementier en 2012. Il prévoit la livraison de 8 400 postes radio sur la durée de la Loi de programmation militaire (2019-2025), afin de remplacer à termes les radios actuelles PR4G. C'est l'armée de terre qui en bénéficiera en majorité, dans le cadre du programme Scorpion, même si les systèmes sont également prévus pour être intégrés à des plateformes aéronautiques comme le Tigre, le Guépard, le Rafale ou encore l'A330 MRTT.



CONTACT est présenté comme un système de « radiocommunications tactiques haut débit », au sein d'un réseau « décloisonné, sécurisé », ne nécessitant pas d'infrastructure figée. La qualification technique de la DGA est attendue avant la fin de l'année.