Corsair à la poursuite de sa taille critique

Corsair a les idées claires sur la stratégie qu'elle veut suivre et peut compter pour cela sur le soutien de son principal actionnaire. Son objectif est de devenir « un acteur significatif sur le marché du long-courrier français », décrit Pascal de Izaguirre, son PDG. Pour cela, elle va devoir atteindre une taille critique, un but qu'elle va poursuivre en s'appuyant sur deux axes majeurs : la modernisation de la flotte et l'expansion du réseau.



La modernisation de la flotte était déjà engagée avec la commande de trois A330neo signée en mars dernier avec Avolon. Les appareils seront livrés en août 2020 puis février et avril 2021. Mais lorsque cet accord a été conclu, Corsair et son actionnaire Intro...