 MRO Asia-Pacific : Un développement tous azimuts pour GMF AeroAsia

L'Indonésie reste assurément l'un des marchés les plus prometteurs de la région en ce qui concerne la maintenance aéronautique. Avec une croissance annuelle régulièrement au-dessus des 10%, très largement portée par son marché intérieur, le transport aérien indonésien devrait franchir la barre des 300 millions de passagers cette année. L'IATA voit d'ailleurs déjà l'Indonésie à la quatrième place mondiale à horizon 2030, derrière la Chine, les États-Unis et l'Inde.



Il est donc logique que GMF AeroAsia tire son épingle du jeu, avec les besoins croissants des compagnies aériennes du groupe Garuda Indonesia d'une part (Garuda, Citylink et désormais Sriwijaya Air depuis novembre dernier), mais aussi en continuant à développer ses capacités pour répondre aux autres opérateurs de la région. D'ailleurs, la division MRO de Garuda ne s'en cache pas, s'étant fixé pour objectif de devenir l'un des dix plus importants fournisseurs de maintenance mondial dès le début de la prochaine décennie.



C'est d'ailleurs dans cette optique que GMF AeroAsia a renforcé son partenariat avec AFI KLM E&M ces derniers mois, pour développer ses capacités sur les moteurs, sur les équipements, mais aussi sur la partie organisation...