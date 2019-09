L'Italie embarque à bord du Tempest

A trois, on y va. L'Italie a officiellement rejoint le programme d'aviation de combat du futur, mené par le Royaume-Uni. Un secret de polichinelle qui a pris la forme de la signature de deux accords distincts, le premier impliquant les autorités politiques, le second établissant les bases pour la coopération industrielle à venir entre les deux pays. Les documents ratifiés cette semaine prévoient aussi bien un partenariat renforcé sur les plateformes actuelles, Eurofighter et F-35, qu'un développement conjoint du prochain aéronef de combat, au sein du programme Tempest.



La déclaration d'intention signée entre le chef du Defence Equipment & Support (l'équivalent britannique de la DGA), Sir Simon Bollom, et le Lieutenant général Nicolò Falsaperna, vice-secrétaire général à la Défense...