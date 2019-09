SGS à la conquête du secteur de la maintenance aéronautique

La maintenance aéronautique est une activité pleine de promesses et SGS l'a bien identifié. Le groupe suisse (mais fondé en France) a décidé il y a deux ans de transposer son activité historique, le contrôle non destructif en production, au secteur aéronautique, puis de prendre une position solide sur une niche : la MRO sur le contrôle non destructif des moteurs. Cette histoire a commencé lors de l'édition 2017 du salon du Bourget avec l'obtention de l'accréditation Part 145 de l'EASA, valable dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique). Depuis lors, la croissance est exponentielle, comme nous l'explique Jérôme Relave, le directeur de Division Field and Testing Services - BU Transportation de SGS.



« L'activité historique consiste à envoyer...