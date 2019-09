Airbus va inspecter environ 400 hélicoptères après un accident

Le géant européen de l'aéronautique Airbus a demandé mardi une inspection immédiate de plusieurs types d'hélicoptères après un accident qui a fait six morts fin août en Norvège, a annoncé mercredi l'Organisme norvégien d'enquête sur les accidents (AIBN).



Airbus a précisé qu'environ 400 appareils à travers le monde étaient concernés par ces vérifications supplémentaires nécessitant à peu près une heure de travail par hélicoptère.



Le 31 août, un AS350 B3E exploité par la société Helitrans s'était écrasé en marge d'un festival de musique près d'Alta, dans l'extrême nord de la Norvège, tuant ses six occupants.



"Des constatations préliminaires liées à la connexion entre le moteur et la boîte de transmission du rotor principal ont conduit AH (Airbus Helicopters, filiale d'Airbus Group, ndlr) à publier un bulletin de service d'alerte d'urgence (EASB) appelant à une inspection visuelle immédiate de cette zone pour les hélicoptères AS350, AS550 et EC130 récemment livrés", a indiqué l'organisme norvégien dans un communiqué.



L'AIBN ajoute que son enquête est toujours en cours et précise ne pas avoir conclu à ce stade si une connexion défaillante entre le moteur et la boîte de transmission était en cause dans l'accident.



"Il s'agit d'une simple mesure de précaution après les constatations de l'enquête officielle, a assuré Airbus. Nous tenons à rappeler que cela ne signifie pas que la cause première de l'accident est connue".



Selon le constructeur, les bulletins EASB sont destinés à garantir la navigabilité des appareils.



L'appareil accidenté avait moins de 73 heures de vol, selon l'organisme.



La compagnie Helitrans, pour sa part, dit avoir procédé à l'inspection préconisée par Airbus Helicopters sur ses 15 appareils concernés et a autorisé la reprise de leurs vols.