Salon MRO Asia-Pacific 2019 : Dossier spécial Maintenance en Asie à paraître le 25 septembre

Un dossier spécial Maintenance en Asie sera publié dès le 25 septembre et relayé par notre newsletter spécialisée MRO & Support.



Unique en langue française, la Lettre MRO & Support couvre de façon bimensuelle (22 numéros par an) l'actualité du secteur de la maintenance aéronautique et des services liés à l'après-vente. Chaque édition est également traduite en anglais depuis 2 ans.



Organisé par Aviation Week, le salon MRO Asia-Pacific est le plus important événement dédié à la maintenance aéronautique de la région. Le Journal de l'Aviation est partenaire média du salon MRO Asia-Pacific 2019.



Le site de MRO Asia-Pacific 2019 :

